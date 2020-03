TRAGICO BILANCIO

VENEZIA Era il paziente 1 in provincia di Venezia. Mario Veronese, pensionato di 67 anni di Oriago di Mira, è deceduto ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Il ricovero lo scorso 21 febbraio per coronavirus. Ma la morte non è per coronavirus. Così per lo meno attesta la Regione che non ha aggiornato il bilancio dei decessi in Veneto da Covid 19. Veronese sarebbe stato stroncato da una emorragia cerebrale e non da una insufficienza respiratoria, quest'ultima direttamente riconducibile all'infezione endemica. Ma l'ultima parola spetterà, come da ferree disposizioni ministeriali, all'Istituto superiore di sanità.

Quello di Veronese è stato il terzo caso di contagio nel Veneto, dopo i due iniziali riscontrati a Vo' Euganeo, di fatto il secondo focolaio della malattia circoscritto in Italia a ridosso di quello nel Lodigiano in Lombardia.

Poco più di una settimana. Tanto è sopravvissuto da quando, sottoposto al test risultato positivo, Veronese dall'ospedale di Dolo, in Riviera del Brenta, è stato trasferito d'urgenza nel polo sanitario della Città del Santo. Giorni in cui il morbo 2020 si è diffuso anche in laguna e progressivamente in tutte le province venete. Due le vittime accertate: la prima, Adriano Trevisan, 77 anni, padovano di Vo' e Lucia Mangiò, di un anno più giovane, trevigiana di Paese, già ricoverati in ospedale per altre patologie e con un quadro clinico complicato. Casi finiti sotto la lente delle Procure competenti.

L'INTERROGATIVO

E non è escluso che l'autorità giudiziaria, dopo quella sanitaria, voglia fare piena luce anche sul decesso di Veronese. L'interrogativo che non ha ancora trovato risposta è quello delle modalità del contagio. Una domanda che assilla anche la moglie e i due figli del 67enne che non hanno mai smesso di sperare in un miracolo. Fra le ipotesi mai scartate anche l'eventualità di aver contratto l'infezione anche in uno dei due ospedali veneziani, Mirano e Dolo, in cui è transitato prima della certezza della diagnosi. Una vita normalissima e abitudinaria quella di Veronese, legatissimo alla famiglia, residente in una villetta indipendente in via Ghebba, fra il verde della campagna: nessun cosiddetto contatto primario, né con persone rientrate dalla Cina né residenti nella zona rossa di Vo' Euganeo, nessuna frequentazione assidua di locali pubblici.

LE CIRCOSTANZE

Il calvario del 67enne mirese comincia la settimana precedente a quella in cui l'intero Paese sarà travolto e sconvolto, forse per sempre, dall'emergenza coronavirus. I primi sintomi, che poi porteranno alla diagnosi di Covid 19, li comincia ad accusare il 13 febbraio: tosse e febbre alta. I medicinali che prende non hanno alcun effetto. Va al pronto soccorso di Mirano, ma viene dimesso. La terapia consigliata si rivela inefficace. Ritorna allo stesso pronto soccorso. Stavolta viene ricoverato per sospetta polmonite: è il 17 febbraio. Non solo non ci sono miglioramenti, ma addirittura il quadro clinico si aggrava e Veronese viene portato all'ospedale di Dolo. È il 20 febbraio: il giorno dopo - ovvero il D-Day dell'allarme contagio in Italia - è sottoposto al test che conferma la presenza del virus e che decreta il suo immediato trasferimento a Padova in condizioni giudicate estremamente critiche. Ieri purtroppo la tragica svolta.

Monica Andolfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA