TRAGICA FATALITÀ

ERACLEA (VENEZIA)Illeso dopo lo schianto della sua auto contro un platano, viene travolto e ucciso dal camion dell'autista che si ferma per soccorrerlo. Quando la realtà supera anche la fantasia più horror. È successo all'alba di ieri a Ponte Crepaldo, frazione di Eraclea nel Veneto orientale, dove si è consumata l'ennesima tragedia della strada. Un investimento mortale che ha dell'incredibile per modalità e circostanze. A perdere le vita schiacciato dalle ruote posteriori di un mezzo della raccolta dei rifiuti è Denis Dorigo, 35 anni, residente con la fidanzata a Caorle in località San Giorgio di Livenza, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente.

DINAMICA

Perito industriale, specializzato nella progettazione di impianti elettrici per grandi eventi, Dorigo sta rincasando dopo essere stato con alcuni amici. La sbandata in via Triestina Bassa, e la sua Fiat Grande Punto impatta in maniera piuttosto violenta contro un platano che costeggia la provinciale. Choccato e frastornato dalla collisione riesce comunque a uscire dal posto guida: è dolorante ma tutto sommato sta bene. È in quel momento, poco dopo le 4 che il suo destino incrocia in maniera che poi si rivelerà quanto mai crudele, quello di un 59enne di Marcon (Venezia). Lui non sta tornando a casa, ha appena iniziato il turno di lavoro, lasciando il deposito dei Fratelli Busato, ditta mestrina che per conto di Veritas (l'ex municipalizzata di Venezia), svuota le campane del vetro e del legno negli ecocentri della zona.

ORRORE

Quando i fari illuminano la macchina incidentata il suo primo impulso è di fermarsi per soccorrere l'uomo che vede a lato della strada, chiamando nel frattempo il 112. E pare che proprio questa telefonata abbia in qualche modo infastidito il 35enne il quale, visto che non si è fatto nulla, pensa di arrangiarsi senza l'intervento delle forze dell'ordine. A quel punto il conducente del camioncino riprende il suo giro, ma percorsa una decina di metri avverte un rumore strano, una sorta di sobbalzo, in corrispondenza del semiasse posteriore sinistro. Si ferma di nuovo, per controllare. Scende e guarda dapprima indietro, verso la macchina incidentata: dov'è il ragazzo? Il presentimento a quel punto diventa orrore: straziato sotto le ruote posteriori c'è il corpo di Denis Dorigo. Deceduto sul colpo, non ha avuto alcuno scampo.

INDAGINI

È l'ottava vittima sulle strade del veneziano in appena cinque giorni. E in condizioni che hanno dell'incredibile e sulle quali stanno cercando di fare piena luce i carabinieri della locale stazione e della compagnia di San Donà, intervenuti per i rilievi. Il camion è stato posto sotto sequestro, mentre il 59enne, che non si dà pace, è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto. Ad aggiungere dolore al dolore, il fatto che l'episodio straziante sia avvenuto ad appena cinquanta metri dall'abitazione dei genitori di Dorigo.

La circolazione al traffico è stata bloccata fino a tarda mattinata, sul posto anche i vigili urbani di Eraclea per gestire la viabilità. I militari dell'Arma pare abbiano raccolto la testimonianza di un automobilista di passaggio che forse può aver visto qualche dettaglio ritenuto importante dal punto di vista della ricostruzione dei fatti.

MATTANZA

Con questa di Dorigo, da domenica scorsa sono otto le croci piantate sull'asfalto della provincia di Venezia. Una strage continua che sta funestando il Natale di troppe famiglie. Un lutto terribile che accomuna le famiglie di Chiara Brescaccin di Noventa di Piave 23 anni, Matteo Gava (20) di Salgareda (Tv), Giulia Bincoletto (25) di San Donà, Greta Benedetti (24) di Preganziol (Tv), Marco Scarpa (21) di San Donà, Sandro Padoan (44) di Cavarzere e Antonio Castellaro (64) di Mestre.

Monica Andolfatto

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA