TRAGEDIAMONFALCONE (GORIZIA) Muore sotto gli occhi del padre e del fratello un operaio di 19 anni, schiacciato da un blocco di cemento di 700 chili staccatosi da una gru che stava movimentando nei cantieri isontini di Fincantieri, nel polo di Monfalcone, in Friuli. Si chiamava Andrea Smoilis, era nato a Trieste, viveva nel piccolo comune di Sagrado, nel Goriziano, e avrebbe compiuto vent'anni il 13 giugno prossimo.La tragedia si è consumata intorno alle 9 di ieri, in una area del bacino dei cantieri che non è legata al ciclo produttivo delle...