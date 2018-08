Tragedia del parco Pollino, le gole e il ponte sequestrati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TORRENTE DELLA MORTECOSENZA Là dove sino c'erano decine - in alcuni giorni anche centinaia - di turisti ed escursionisti, ora regna il silenzio e l'unica cosa che si nota sono i nastri bianchi e rossi con la scritta «carabinieri» sopra che chiudono i varchi di accesso più frequentati per le gole del Raganello, il torrente nel quale lunedì sono morte 10 persone per un'onda di piena.Nastri messi dai carabinieri di Castrovillari e sui quali è appeso il provvedimento di sequestro emesso mercoledì sera dal procuratore Eugenio Facciolla...