Tragedia a scuola: si accascia e muore nell'ora di ginnastica

IL DRAMMACASTELFRANCO (TREVISO) Dopo un anno di stop non vedeva l'ora di tornare sul campo da calcio. Con il certificato d'idoneità sportiva in tasca, non l'avrebbe più fermato nessuno. Ma ieri mattina, durante la corsetta di riscaldamento nel giardino della scuola, all'inizio dell'ora di ginnastica, si è accasciato a terra: è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio. Nessuna avvisaglia, nessun lamento prima che il suo cuore smettesse per sempre di battere, all'improvviso. È morto così nella tarda mattinata di ieri uno studente...