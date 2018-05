Tragedia a Pisa, papà dimentica la figlia in auto la bimba di 1 anno muore `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISGRAZIAFIRENZE La mamma è andata all'asilo nido a prendere Giorgia, la figlia minore, ma la piccola non era lì. Ha subito chiamato il marito e dato l'allarme. Ma era troppo tardi. Proprio in quei momenti, ieri intorno alle 16, un collega dell'uomo ha visto la piccola sul sedile posteriore dell'auto, dimenticata nella macchina al sole fin dalla mattina. Si è ripetuta così una tragedia vista fino troppe volte: ieri mattina l'uomo, un ingegnere che lavora in un'azienda di componenti per auto di San Pietro Grado (Pisa), conosciuto per...