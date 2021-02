Onorevole Carelli lei ieri ha annunciato di lasciare il Movimento 5 stelle. Lo ha fatto ancora prima che Fico tornasse al Colle con l'esito delle consultazioni. Come mai?

«È una decisione sofferta ma dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima. Il bilancio dei 3 anni da deputato è stato negativo. Troppe volte si sono prese decisioni sbagliate su temi fondamentali. Si è tradito il sogno iniziale del Movimento».

La crisi di governo è stata solo l'apice quindi.

«Alcuni interventi in Aula li ho trovati fuori posto. Ma soprattutto questo mercato di parlamentari che si è messo in piedi per me è contrario ai principi del M5s. Però non si è esitato a farlo per racimolare qualche voto. Ora che non è servito come si fa a tornare indietro?»

La decisione di sedersi al tavolo con Italia viva però non ha pesato, lei ha spinto da subito in questa direzione.

«Io ho provato a suggerire di aprire un confronto con Italia viva mentre i vertici urlavano mai più con Renzi. Dopo 10 giorni sappiamo com'è andata».

L'intesa con Renzi ha indispettito molti grillini. Si parla di una fronda di 20-30 parlamentari vicini a Di Battista pronti ad andarsene. Lei gli si sente vicino?

«Direi di no. La mia è un'uscita che vuole cercare un percorso nel centrodestra moderato. L'intenzione è lanciare un'iniziativa politica nel gruppo misto che potrebbe chiamarsi Centro popolari italiani e raccogliere i moderati scontenti dell'attività dei 5s e di altri gruppi. Un progetto incentrato su Europa, ambiente e riforma della Sanità».

Immagino si sia già confrontato con alcuni parlamentari 5 stelle. Qualcuno la seguirà?

«Ho avuto colloqui con più colleghi, da alcuni ho ricevuto la loro disponibilità. È presto per parlare di numeri, prima spero di raccogliere adesioni vere».

Il gruppo si collocherà nel centrodestra, ma votereste la fiducia ad un Conte-ter? E ad una maggioranza Ursula?

«In un Conte-ter ci collocheremmo all'opposizione. Mentre sulla maggioranza Ursula valuteremo le forze politiche. Potremmo essere interessati ma prima di serve un programma».

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

