LA TRAGEDIA

Sopravvissuto nel 2019 agli 8mila metri del Nanga Parbat, la nona vetta più alta del mondo, a ucciderlo, ironia della sorte, sono state le montagne di casa, che conosceva come le sue tasche. Carlalberto Cimenti, detto Cala è morto ieri pomeriggio sotto due metri di neve, nell'alta Valle di Susa, travolto da una valanga con l'amico e compagno di escursione Patrick Negro, anche lui deceduto. Esperti scialpinisti, sono stati recuperati dal Soccorso Alpino, allertato dai carabinieri, nella zona della Cima del Bosco e del Col Chalvet, al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, preoccupati di non aver visto i due amici rientrare.

SCALATORE PRECOCE

La valanga è precipitata a valle per circa duecento metri lungo un canale. Individuata con il binocolo, i soccorritori, con l'unità cinofila, hanno subito raggiunto il posto e captato il segnale dell'Artva, l'apparecchio per la ricerca del travolto da valanga, che Cimenti e Negro indossavano. Con l'uso delle sonde i corpi dei due scialpinisti sono stati individuati e disseppelliti, ma per entrambi non c'era già più nulla da fare.

Cala aveva iniziato a scalare da giovanissimo, tanto che a dodici anni era già in cima al Monte Bianco. Veterano dell'Himalaya, aveva rischiato di morire sul Gasherbrun VII, in Pakistan, quando aveva salvato la vita a Franco Cassardo, suo compagno di scalata gravemente ferito. È stato l'unico italiano a vincere lo Snow Leopard, il riconoscimento dato a chi raggiunge le cinque vette di settemila metri che si trovano nell'ex Unione Sovietica. In Nepal, mentre si trovava a cinquemila metri, aveva chiesto di sposarlo a sua moglie Erika.

46 ANNI A SAN VALENTINO

Domenica, il giorno di San Valentino, avrebbe compiuto 46 anni. «Purtroppo sono sempre i più esperti quelli che rischiano», è l'amaro commento del sindaco di Cesana, Roberto Vaglio, che piange i due escursionisti, entrambi di Pragelato. Avevano percorso quel canalone decine di volte, ma oggi il bollettino valanghe indicava un pericolo 3, marcato. «Che la neve ti sia lieve», «Non ci posso credere, non ho parole». «Ci hai fatto sognare...grazie per le belle emozioni» sono solo alcuni dei commenti social dei tanti ammiratori del Cala. Le foto pubblicate il giorno prima lo ritraggono sorridente durante un fuoripista a Prali. «Oggi mi sono dilettato in una nuova tipologia di selfie: i selfie in movimento ispirato da uno scenario sempre magico», scriveva Cala nel suo ultimo post. Quello ieri avrebbe dovuto essere per lui poco più che un allenamento: negli ultimi anni, infatti, ogni nuova sua spedizione è stata mirata in funzione dello scialpinismo.

L'AMICO PATRICK

Entrambe le vittime erano di Pragelato, un paesino della valle Chisone a pochi chilometri da Sestriere e a una quindicina dal luogo della tragedia. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino. L'altro scialpinista morto è Patrick Negro, 50 anni e due figli, ex volontario del Soccorso alpino e dipendente della Sestrieres Spa, la società che gestisce gli impianti del comprensorio Vialattea, scenario delle Olimpiadi invernali 2006.

Nel marzo scorso, poi, Cimenti ha dovuto sostenere un'altra sfida, questa volta con il coronavirus: «La mia attenzione non è più al chilo o meno che ho preso per poter volare con quella vela o no - aveva scritto sui social - ma è fissa alle tacchette del termometro, a ogni respiro che non deve essere peggio di quello precedente. E così vado avanti, giorno dopo giorno. Il mio obiettivo ora non è arrivare in cima a una montagna, ma arrivare al giorno dopo nelle stesse condizioni attuali o, magari, anche un pochino meglio».

Giacomo Nicola

