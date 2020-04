ROMA Sono partiti ufficialmente i lavori della task-force tecnologica del Governo. Entro una decina di giorni la squadra dovrà valutare le soluzioni digitali per la gestione dell'epidemia, compresa un'app per il tracciamento dei contagi. Nell'attesa di un sistema nazionale, diverse regioni si sono però già portate avanti con iniziative autonome. Ieri la Lombardia ha lanciato una sua app che il vicegovernatore Fabrizio Sala chiede ai cittadini di scaricare.

L'applicazione si chiama allertaLOM e prevede la compilazione di un questionario, che può essere aggiornato quotidianamente, in cui viene chiesto sesso, età e se si sono avuti sintomi e contatti con positivi. I dati, viene assicurato, restano anonimi, assicurano. «Non sostituisce nessun test né il controllo dei medici ha detto Sala ma è un'arma in più per contrastare l'emergenza». Anche Sardegna, Marche, Umbria, solo per citare alcune regioni, stanno lavorando a iniziative analoghe, in attesa della scelta che sarà compiuta dai 74 esperti nominati da Palazzo Chigi. «La digitalizzazione può dare un contributo significativo attraverso la raccolta e l'analisi di dati, nel rispetto delle normative sulla privacy», si legge sul sito del ministero dell'Innovazione.

