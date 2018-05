Tra vetri, icone e lavatrici rotte Gli accumulatori in case-discarica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA Si moltiplicano gli accumulatori compulsivi e il Comune di Padova deve stanziare 9mila euro per ripulire le case discarica. Non solo. Palazzo Moroni ha affidato a uno studio di psicologi un'indagine sul fenomeno. C'è chi ha accumulato in poche decine di metri quadri migliaia di vasetti di vetro. Qualcun altro, invece, a forza di conservare quotidiani e riviste ha fatto andare a fuoco la casa. Un altro ancora, ha trasformato il giardino in una sorta di sfasciacarrozze. Il più originale, pur vivendo nel completo degrado, aveva...