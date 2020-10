I contagi continuano inesorabilmente a crescere in Veneto e Friuli Venezia Giulia, anche se le terapie intensive non hanno ancora raggiunto soglie preoccupanti. Ieri sono stati rilevati in Veneto 1.438 nuovi positivi al Covid 19, un numero leggermente in calo rispetto al giorno precedente quando erano 1.619, mentre i decessi sono stati 8. Nelle terapie intensive le persone ricoverate erano 82 , se ne sono quindi aggiunte 6 nelle ultime ventiquattr'ore, delle quali 77 ancora positive al virus. I pazienti in altri reparti ammontavano a 693, con una quota pari a 613 positiva, mentre in isolamento domiciliare c'erano 14.539 persone, delle quali 453 con sintomi. Questi dati fanno salire il numero totale degli attualmente positivi a 17.417, le vittime da inizio pandemia a 2.331, mentre i guariti sono ora complessivamente 25.053. In Veneto ieri la provincia che ha riscontrato il maggior numero di casi è stata Vicenza a quota 402, seguita da Padova con 341 nuovi positivi, Treviso con 222 e Venezia con 199.

Sul fronte friulano, invece, con 3.800 tamponi eseguiti ieri, sono stati 334 i nuovi contagi rilevati e 2 i decessi . Le vittime sono entrambe ospiti della Casa di riposo Moschion a Trieste ed hanno 86 e 90 anni. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano a 8.161, di cui 2.682 a Trieste, 2.928 a Udine, 1.636 a

Pordenone e 848 a Gorizia, alle quali si aggiungono 67 persone da fuori regione. Mentre i casi attuali di infezione sono 3.050. Salgono a 23 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 112 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 374, così suddivisi: 202 a Trieste, 85 a Udine, 76 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 4.737e le persone in isolamento 2.892. (r.ian)

