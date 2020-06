IL CONFRONTO

TREVISO Alla fine ci sarà un incontro chiarificatore tra Roberto Rigoli e Andrea Crisanti. Negli ultimi giorni i due uomini dei tamponi del Veneto sono diventati riferimento di due diverse fazioni all'interno della comunità scientifica. Rigoli, coordinatore delle 14 unità di Microbiologia regionali, oltre che direttore del centro di Treviso, per la parte di chi sostiene che il coronavirus si stia indebolendo. Crisanti, direttore dell'unità di Microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera di Padova, invece per la parte di chi afferma che non si può dire che il Covid-19 sia diventato meno aggressivo.

Adesso ci sarà un confronto diretto. La settimana prossima i due si vedranno nei laboratori dell'ospedale di Treviso. L'iniziativa è partita da Rigoli, che ha scritto a Crisanti dicendo di essere pronto a condividere tutti i dati raccolti. Ma anche quest'ultimo si è dimostrato subito disponibile. «Oggi bisogna arrivare sempre più spesso a un elevato numero di amplificazioni per riuscire a evidenziare il virus nei pazienti fa il punto Rigoli questo significa che la carica virale è più bassa rispetto a qualche settimana fa. Semplificando, possiamo dire che molte volte troviamo solo dei pezzetti di virus. Tanto che una quota cospicua di pazienti che oggi indichiamo come positivi potrebbero in realtà non essere veri positivi. E potrebbero non essere neppure contagiosi». Il coordinatore delle Microbiologie del Veneto ha fatto partire uno studio che ha già analizzato oltre 60mila tamponi. Adesso scatterà la fase successiva. «Partiremo in tutto il Veneto con le colture cellulari per misurare la crescita del virus annuncia Rigoli dopo quanto appurato in vitro, cercheremo la controprova anche in vivo».

Al netto degli approfondimenti scientifici, è questo che dirà a Crisanti. «Nella massima tranquillità: non ci sono tensioni tra di noi specifica ci sono dei dati che lui non ha ancora potuto vedere. Poi, ben vengano tutti i suggerimenti utili a progredire». Rigoli, intanto, ha firmato con altri 10 scienziati italiani, tra i quali anche Alberto Zangrillo, Giorgio Palù e Matteo Bassetti, un documento che conferma la marcata riduzione dei casi di Covid-19 con sintomatologia. «Dieci colleghi scientificamente indipendenti», si sono definiti. Indipendenti nel senso che gli altri non lo sono? «No, nel senso che siamo un gruppo con specializzazioni trasversali», sottolinea Rigoli. «Il ricorso all'ospedalizzazione per sintomi ascrivibili all'infezione virale è un fenomeno ormai raro e relativo a pazienti asintomatici o paucisintomatici si legge le evidenze virologiche, in totale parallelismo, hanno mostrato un costante incremento di casi con bassa o molto bassa carica virale».

Un andamento confermato a livello empirico dagli ospedali che si stanno svuotando. In tutti quelli della provincia di Treviso, ad esempio, non c'è più un solo paziente ricoverato perché contagiato dal Covid-19. «Noi non stiamo dicendo che il virus è scomparso. E non si può sapere cosa accadrà tra l'autunno e l'inverno. Ma la situazione di oggi è completamente diversa da quella di un mese fa conclude Rigoli siamo tutti consapevoli che potrebbero ripartire dei focolai da qualcuno con carica virale elevata. Per chiarire, però, non avremmo garanzie sul ritorno o meno del virus nemmeno rimanendo in lockdown per tutta l'estate. Facciamo la fotografia attuale. Oggi le cose vanno bene ed è giusto prepararci al meglio per l'autunno e l'inverno, come stiamo facendo. Ma a quanto pare in Italia devono sempre esserci due fazioni».

