Tra Regno Unito ed Europa resta aperta la partita dei servizi finanziari. Londra si mostra sicura di non essere destinata, almeno nel breve-medio termine, a perdere il proprio ruolo di hub europeo della finanza. Il mercato finanziario londinese ha prosperato negli ultimi decenni, con la capitale britannica diventata la principale piazza dell'Unione per credito, trading e investimenti. Il futuro, però, è ancora da scrivere e la futura reale dimensione e influenza della City (che nel passato ha attirato anche molti italiani) sono in discussione. Non è chiarissimo come l'accordo impatterà sull'industria dei servizi finanziari. Le parti hanno convenuto durante i negoziati sulla Brexit di discutere separatamente le questioni che riguardano il settore. Il governo del Regno Unito ha affermato in un documento che l'intesa include disposizioni a favore degli scambi di servizi, inclusi quelli finanziari e legali. Dal primo gennaio in ogni caso le società britanniche perderanno l'accesso automatico al mercato unico europeo. Per avere rapporti con i clienti dell'Ue alle istituzioni finanziarie inglesi dovranno essere concessi diritti equivalenti in base ai quali Bruxelles consentirà di gestire alcune attività. Come avvenuto per le clearinghouse, le società di compensazione che servono per assicurare che le transazioni vengano onorate anche in caso di inadempimenti.

