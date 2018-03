Tra pontieri e messaggi trasversali l'intesa per il governo passa dai conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Per adesso la storia parlamentare ricorda solo il caso di un governo, quello Berlusconi, caduto su un documento tecnico di bilancio: nel terribile 2011 sul Rendiconto dello Stato. Mai invece di un governo che su un atto di programmazione finanziaria cerca una strada per nascere. Ma tant'è in questo complesso passaggio post elettorale che ha consegnato due vincitori senza maggioranza. Movimento Cinque Stelle e Lega si marcano a uomo per dimostrare il loro diritto a governare. Il nuovo fronte si chiama Def, il documento di...