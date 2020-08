LO SCENARIO

ROMA Da una parte la scelta considerata impopolare del governo di chiudere le discoteche e magari altri settori e diverse zone, se la ripresa del contagio non si arresta. Dall'altra parte, i presidenti di regione che masticano amaro di fronte alla decisione dell'esecutivo e alla nuova emergenza molto avvertita a Palazzo Chigi, e che per motivi anche elettorali in vista delle urne del 20 e 21 settembre vorrebbero misure più carezzevoli nei confronti della «gente», cioè degli elettori. Il rischio di un cortocircuito tra opposte esigenze, da qui al voto amministrativo, c'è eccome. E così non sono soltanto il Twiga a Forte dei Marmi (della Santanché, big di Fratelli d'Italia) o il Papeete a Milano Marittima di Massimo Casanova (europarlamentare della Lega e fedelissimo di Salvini che è infuriato: «Dopo le discoteche chiuderanno le piazze della campagna elettorale e magari anche le urne») che assumono il ruolo di nuovo centri di resistenza (un tempo si faceva in montagna, ora evidentemente in spiaggia) dei partigiani o partygiani anti-governativi. No, ci sono anche le presidenze regionali, con il governatore ligure Toti in trincea, con il pugliese Emiliano furibondo, a diventare centri di opposizione alla neo-politica anti-Covid dell'esecutivo.

La paura strisciante dei governatori, che guarda caso chiedevano la data del voto amministrativo a luglio e non a settembre, cioè nella fase discendente del virus e non in quella rimontante, è proprio che se le cose dovessero mettersi nelle prossime settimane potrebbe saltare l'appuntamento elettorale. Il che significherebbe, solo per fare qualche esempio: che Toti non potrebbe incassare subito i risultati propagandistici, ma anche pratici, della costruzione del nuovo ponte di Genova; che il campano De Luca - il quale in questi mesi da sceriffo anti-virus ha acquistato una popolarità che conviene utilizzare al più presto - non può monetizzare subito; che il pugliese Emiliano, a rischio rielezione, può ulteriormente indebolire la sua posizione al contatto con la nuova emergenza. Ed è lui non a caso il più lanciato contro la chiusura delle discoteche: «Provocherà danni economici gravissimi». Nel suo partito, il Pd, questa fase di nuove chiusure e di altre possibili fa affiorare malumori verso Zingaretti: «E' il più filo-governativo di tutti i presidenti regionali, dice di sì ad ogni decisione dell'esecutivo, ed è ovvio: nel Lazio tra qualche settimana mica si vota!».

SOMMERSI E SALVATI

Il presidente veneto Zaia si tiene prudente - anche se paventa le eventuali nuove chiusure regionali o per aree territoriali - e non esplode in dichiarazioni anti-Conte perché si sente sicuro della vittoria che ha già in tasca, qualsiasi cosa accada. La candida toscana e leghista, Ceccardi, insieme a Salvini, ha messo l'elmetto in cui c'è scritto: «Il governo drammatizza il ritorno del contagio solo per toglierci altra libertà». E Toti: «Sono soltanto norme vessatorie da parte del governo». Il cortocircuito tra potere centrale e governatori è aggravato da alcune situazioni specifiche e da certe contraddizioni evidenti. Se Emiliano continua idealmente a cantare la canzone di Caparezza («Vieni a ballare in Puglia»), il pugliese Conte fa chiudere le disco e magari chissà che cos'altro ancora in quella regione (come nelle altre) nella quale però si decidono anche le sorti del premier. Ovvero, se le regionali finiscono 4 a 2 per il centrodestra, con la Puglia tra le regioni perse dal Pd, sono guai per Giuseppi che su questo voto ha messo la faccia.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA