Tra Palazzo Chigi e il Viminale veleni e colpi bassi sui migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TENSIONEROMA Dopo due giorni di violento botta e risposta, il premier Conte ha scelto di non aggiungere altro al già incrinatissimo rapporto con il ministro Salvini. E ieri non ha fatto ulteriori commenti. Certo è che la questione Open arms è stato il terreno più fertile per darsele di santa ragione, ben sapendo quanto il problema migranti sia un tema caro agli italiani. Sono volati gli stracci, e questo fa intuire quanto sarà spigolosa la relazione di Conte al Senato il 20 agosto, quando è in programma la mozione di sfiducia. Sempre...