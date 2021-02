Tra le missioni più importanti che troveranno spazio nel programma di governo delineato da Mario Draghi alle Camere, c'è senza dubbio quella di rinnovare il sistema sanitario italiano. La pandemia ne ha evidenziato i limiti vecchi, creandone di nuovi. In particolare ci si aspetta che il premier, già nelle prime settimane di attività, prenda in mano la situazione e imponga una svolta che abitui la nostra sanità a convivere con situazioni di questo tipo. D'altronde, che la Covid-19 non sarà un caso isolato è ormai opinione di tutti gli scienziati più autorevoli.

Al netto dell'avere un piano pandemico sempre aggiornato (da poche settimane ne è in vigore un nuovo, fino al 2023, ma alcuni esperti non lo valutano adeguato), servirà coltivare le competenze acquisite e non dimenticare le lezioni anche pragmatiche apprese in questo anno di emergenza. Dalla capacità immediata di disporre di un numero adeguato di terapie intensive in caso di necessità, alla creazione di una rete produttiva nazionale per i dispositivi di protezione personale (come mascherine o visiere), fino alla predisposizione nelle strutture ospedaliere di spazi separati o percorsi differenziati da attivare in caso di emergenza. Un po' come avviene per i terremoti in pratica, ogni centro sanitario dovrà avere un piano su misura che definisca come si deve agire in situazioni di questo tipo.

Non solo, il progetto di rinnovamento (in cui i fondi europei, compreso ipoteticamente il Mes, giocano un ruolo fondamentale) passa anche per la digitalizzazione strutturale del Ssn. La gestione regionale infatti, ha fatto sì che in questo momento sia impossibile raccogliere con efficienza dati organici sugli italiani e sulla loro salute. Evidenza emersa in modo imbarazzante nella gestione del vaccino. L'uso di piattaforme e data center differenti, non può più costituire un limite. Il tutto, senza dimenticare la svolta della medicina di prossimità cara al ministro neo-confermato Speranza. Serve un grande piano di welfare territoriale, che riporti i medici nelle abitazioni dei cittadini (in particolare quelli cronici), introducendo anche a supporto infermieri di comunità a supporto della domiciliarizzazione delle cure.

F. Mal.

