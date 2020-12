Tra le mille problematiche che ha generato, la pandemia Covid-19 ha però anche accelerato l'utilizzo da parte nostra della tecnologia, cambiando di fatto il modo in cui lavoriamo, interagiamo e viviamo. La cosa più interessante è che molti italiani - sopratutto la fascia matura della popolazione - hanno iniziato a considerare il digitale non come una complicazione, bensì come un elemento abilitativo.

La verità che sta davanti agli occhi di tutti è l'aumento dell'utilizzo di quelle tecnologie che possiamo definire Covid-Free e che quindi ci hanno permesso di continuare a vivere più normalmente possibile anche in questa difficile fase. Gli esempi che hanno modificato profondamente in questi mesi il nostro quotidiano li conosciamo bene: prima di tutto la possibilità per molti di poter lavorare da casa, grazie a una connessione stabile e diffusa e quindi con la possibilità di fare videoconferenze con i vari Zoom, Meet e Teams. La creazione e lo sviluppo di un workplace digitale ha consentito a molti dipendenti e liberi professionisti di mantenere alta la produttività. Secondo un recente studio di Gartner per il 74% dei manager, il lavoro da remoto farà parte dei prossimi piani di gestione della forza lavoro anche dopo che l'emergenza sarà terminata.

Per non parlare della didattica a distanza che ha permesso ai nostri ragazzi di poter continuare, non senza qualche difficoltà, a studiare e a portare avanti i programmi scolastici. Stessa cosa riguarda l'aumento dell'e-commerce e l'intrattenimento online dallo sviluppo di RaiPlay allo sviluppo delle piattaforme come Netflix o Disney+ per i più giovani orfani del cinema e dello svago fuoricasa.

E se è vero che il Covid-19 ci ha reso consapevoli di quanto ogni superficie toccabile possa potenzialmente trasmettere il virus, ecco che abbiamo iniziato a prendere confidenza con le interfacce vocali e con tutte quelle tecnologie contactless, che diventeranno sempre più i nuovi standard, dai pagamenti all'accensione di dispositivi, comandati con la voce o con un semplice gesto.

Tutto questo processo di digitalizzazione sarebbe inevitabilmente arrivato prima o poi, ma che la pandemia ha di fatto accelerato nei tempi e nelle modalità, nell'utilizzo e nella consapevolezza.

Michele Boroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA