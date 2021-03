IL RACCONTO

CITTÀ DEL VATICANO È' difficile parlare della dimensione immensa del perdono laddove il terrorismo jihadista ha creato un grumo tanto mostruoso. Difficile dimenticare quando le donne venivano sistematicamente stuprate e vendute al mercato, i bambini freddati, le case dei cristiani marchiate e distrutte, le chiese disintegrate sotto i colpi dei mortai, le opere d'arte polverizzate. Per tre anni la zona che ha visitato il Papa ieri in Iraq è stata l'inferno sulla terra. Per un certo periodo dimenticata persino dalle diplomazie occidentali.

Qaraqosh, nella Piana di Ninive e soprattutto Mosul portano ancora le ferite della guerra mentre Francesco commosso accarezzava tanto dolore e parlava a chi è rimasto della forza di perdonare, di ricominciare e ricostruire.

FRATELLI

«Il terrorismo e la morte non hanno l'ultima parola. Non siete soli! La Chiesa intera vi è vicina, con la preghiera e la carità concreta». Le macerie e le montagne di detriti che si sono viste sullo sfondo mente il Papa arrivava a Mosul, nella piazza delle quattro Chiese dove l'Isis aveva proclamato il Califfato, rimandavano simbolicamente alle macerie di un mondo a pezzi a causa del Covid e così la preghiera collettiva non poteva che assumere una portata ben più ampia, allegorica, capace di contenere i germi di un mondo nuovo. «Lavorate assieme per un futuro di pace» si è raccomandato il pontefice. «Vorrei condividere con voi questi pensieri: se Dio è il Dio della vita - e lo è -, a noi non è lecito uccidere i fratelli nel suo nome. Se Dio è il Dio della pace - e lo è -, a noi non è lecito fare la guerra nel suo nome. Se Dio è il Dio dell'amore - e lo è -, a noi non è lecito odiare i fratelli». Poi un sacerdote gli ha porto la croce di legno costruita con i pezzi di una chiesa bruciata dall'Isis.

Forse il Papa con questo viaggio storico non sarà riuscito a pacificare sciiti e sunniti come avrebbe voluto - la questione è ovviamente complessa e sottoposta a dinamiche che con la religione hanno ben poco a che fare - tuttavia segnali positivi e incoraggianti sono arrivati anche da parte sunnita.

Ali Rashid Al-Naimi, presidente del Consiglio Mondiale delle Comunità Musulmane, durante un webinar organizzato dagli Emirati Arabi ieri mattina, si è fatto portavoce del sostegno e del plauso. «L'impegno del Papa invia messaggi positivi a tutti i popoli». Gli Emirati hanno poi fatto sapere che si stanno impegnando a ricostruire con l'Unesco la chiesa siro-cattolica di Mosul, distrutta dai terroristi islamici.

L'ultimo appuntamento della giornata è stata la grande messa - solenne e super affollata - nello stadio di Erbil, nel Kurdistan iracheno, la regione che ha ospitato gli sfollati durante il terrore, dando protezione ad oltre 400 mila persone. Francesco ha ringraziato di cuore il presidente curdo per la generosità manifestata verso i cristiani perseguitati con le altre minoranze.

Ovunque veniva portato il Papa scoppiava una festa, con gente che si riversava sulle strade, incurante dei contagi, nonostante la pandemia. Allo stadio una grande folla ondeggiante non ha saputo contenere la gioia. I murales con le scritte in italiano, le canzoni arabe composte appositamente per l'ospite, le bandierine sventolate dai bambini, dai tetti che gridavano viva il Papa (sempre in italiano). Secondo il vescovo Warda erano all'incirca 20 mila le persone alla messa, facendo ovviamente saltare tutte le regole del distanziamento sociale.

COVID

I filmati mostrano che non vi è stata alcuna precauzione, di mascherine se ne vedevano ben poche. Sul palco della messa papale era stata collocata una Madonna profanata dai jihadisti, le avevano tagliato le mani e la testa.

Prima di riprendere la via del ritorno e pernottare alla nunziatura di Bagdad Francesco ha voluto incontrare il papà del piccolo Alan Kurdi, il bambino di tre anni morto sulle coste turche, annegato mentre cercava di attraversare il Mediterraneo. La fotografia di quel corpicino con addosso una maglietta rossa, immobile sulla battigia, resterà il simbolo del fallimento dell'Europa.

Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA