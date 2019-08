Tra l'esecutivo balneare e quello di scopo tutte le parole per orientarsi nella crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Come andrà a finire non sanno dirlo nemmeno i protagonisti. La crisi può prendere molte strade e diversi sbocchi. Tra dettato costituzionale e retaggi del passato, tutto passa attraverso un vocabolario ad hoc, magari noto agli addetti ai lavori, ma oscuro ai più. Ecco un vademecum per orientarsi.PARLAMENTARIZZAZIONE È la strada scelta dal premier Giuseppe Conte. Significa tornare alle Camere per verificare di avere i numeri per continuare a governare. In passato, solo due volte è stata preferita questa via, in entrambi i casi...