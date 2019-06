Tra elogi francesi e veleni tedeschi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STAMPAÈ stata accolta, come prevedibile, con grande delusione sui giornali scandinavi l'assegnazione delle Olimpiadi a Milano-Cortina. Il più importante quotidiano svedese, l'Aftonbladet, ha subito titolato Delusione Svezia, fuori dai Giochi 2026, ma già ieri mattina sulla versione online non c'era più traccia del vertice di Losanna. Mentre su vari siti si rileva che durante la presentazione del dossier Stoccolma-Aare alcuni elettori Cio si sono addormentati. In Francia l'Equipe sottolinea che «l'Italia ha largamente dominato con 47...