VENEZIA La pubblica amministrazione blocca 11,6 miliardi (3 come debiti commerciali non ancora pagati) che potrebbero dare ossigeno all'economia veneta in questa crisi da coronavirus. Una spesa che a livello nazionale sale a 115 miliardi, 53 miliardi come forniture non pagate e 62 per la mancata apertura di tantissimi cantieri relativi a infrastrutture strategiche e a opere pubbliche minori distribuite lungo il Paese (tra queste anche molti ospedali) e già finanziate. Lo sostiene la Cgia di Mestre. «Mentre aspettiamo che i 27 Paesi dell'Unione Europea trovino un accordo per consentire l'utilizzo dei Coronabond - sottolinea Paolo Zabeo, responsabile del centro studi degli artigiani di Mestre - nel frattempo sarebbe opportuno che la nostra Pa pagasse i propri fornitori e fosse in grado di avviare le tante opere pubbliche che, ironia della sorte, sono in buona parte quasi tutte finanziate. Se sbloccate, queste misure darebbero una prima importante iniezione di liquidità al sistema economico del Paese. Invece, la cattiva burocrazia e il malfunzionamento della macchina pubblica continuano a rappresentare un problema molto serio». La Cgia cita uno studio dell'Ance che parla di quattro grandi opere pubbliche strategiche ferme nel Veneto: Alta velocità Verona-Padova Iricav 2 (4,9 miliardi); Sistema di tangenziali venete (2,2 miliardi); Terza corsia A22 tratto Verona-Modena (760 milioni); Superstrada Valsugana-Valbrenta-Bassano Veneto (753 milioni).

