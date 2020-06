IL RACCONTO

ROMA I pappalardi, fieri del loro plebeismo in gilet arancione, suonano le trombette assordanti portate a Piazza del Popolo da un gruppo di ultrà della Salernitana - in gita nell'Urbe a dispetto del blocco dei viaggi tra regioni ancora vigente: «Ma chissene!» - e parte il coro: «Ge-ne-ra-le, Ge-ne-ra-le...». Ed entra in piazza lui, il Pappalardo. Con i suoi baffoni finto marziali che non trasudano né law né order; con la foga da capopopolo rotto a tutto, anche a paragonare questa marcia su Roma a quell'altra: «I nostri pullman sono stati bloccati, mentre a Mussolini lo fecero entrare e non è giusto»; con quell'aria da commedia all'italiana stile Vogliamo i colonnelli (ma manca Ugo Tognazzi); con tutto l'armamentario del ribellismo più andante. E infatti: «Questa è la rabbia del popolo!». «Sìììì», risponde la piazza: «Assaltiamo Montecitorio». A volto scoperto, naturalmente. Perché qui mascherine non se ne vedono. E il motivo è semplice: «Già ci sono dei ricoveri per l'uso eccessivo delle mascherine», tuona il Pappalardo e i pappalardi si scambiano il cinque con le braccia tatuate: «E' proprio forte il Generalissimo».

Il 2 giugno in gilet arancione sembra somigliare insomma a una scena strepitosa del film di Woody Allen, «Amore e guerra», in cui si vede il «raduno internazionale degli scemi del villaggio» e i partecipanti vengono accolti all'ingresso da uno striscione con su scritto: «Welcome idiots». «E l'intelligentone sarebbe Conte? Quello che ci sta portando al disastro?», protesta Rino, guardia giurata in aspettativa, arrivato dal Molise («Se mi pizzicano? Pagherò una multa») e questo popolo di pappalardi è fatto di gente semplice come i venditori ambulanti e tanti baby pensionati e di gente un po' così come gli ultrà da curva, gli ex tossici, gli ex carcerati, gli ex poliziotti e i soliti disoccupati. Noi con Salvini? Nooo, qui il leader leghista è definito il «parolaio» o il «traditore». I grillini hanno illuso, sono stati scaricati e l'«io ho votato M5S ma non lo farò mai più» è il tormentone in questa piazza. Dove Alberico, barista a Talenti, dice: «Votavo Msi» e Alberto del Tuscolano racconta: «Sono sempre stato comunista». Ma ora si abbracciano in arancione, la divisa di quella che Famiglia Cattolica ha soprannominato Brigata Aperol. Dario Musso, uno dei leader, protesta: «Mi hanno fatto il Tso, solo perché ho detto che in politici sono tutti ladri». E intorno si sente il grido: «Libertà, libertà». Anche da ogni regola di distanziamento sociale.

L'ESORCISTA E BILL GATES

C'è Geppino, «camionista in congedo», che dice in uno strano impasto linguistico traducibile così: «Vengo da Caserta. Qualcosa di male?». «Io da Isernia». «Io da Norcia». Ossia, illegalmente, dall'Umbria dove il Generale Aperol s'è presentato un anno fa alle elezioni regionali raccogliendo 587 voti, pari allo 0,13 per cento. Ma ora punta a diventare premier «anti-vaccinista». E' convinto che per curare il Covid, anche se «non esiste», «basta l'autoconcentrazione. Del resto l'uomo è fatto di fisico ma anche di mente». Non tutti. E guardando questa piazza potrebbero venire alla mente Freak Antoni, l'ex leader bolognese degli Skiantos, e il suo motto: «Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti».

E pensare che il condottiero dei pappalardi, con gloriosi trascorsi da deputato Psdi, nel 93 diventa sottosegretario alle Finanze nel governo Ciampi. Neanche due settimane dopo, scatta la revoca: il tribunale militare lo condanna a otto mesi di reclusione per diffamazione ai danni del comandante generale dei carabinieri. Com'è possibile che un tipo così - eccolo gridare: «Non avremo pace finché non romperemo le catene a cui i burocrati e i tecnocrati ci tengono schiavi» - riesca a portare il piazza centinaia di persone? «Ce piace pecché è cariscmatiche», dice in slang una signora arrivata da Nocera. Ma il carisma del Pappalardo sembra improbabile come il fascino che, a proposito di Psdi, la mamma di Pietro Longo attribuiva all'allora segretario socialdemocratico: «Se lo guardate bene, mio figlio è bello». Meno avvenente di Longo, padre David. E' un diacono ed esorcista capellone, viene da Milano Marittima, è il padre spirituale dei gilet arancioni. Caccia dalla borsa un poster di Bill Gates, colpevole di essere il Male vaccinista, e lo brucia con un accendino: «Così finisce l'Anti-Cristo». Mentre il Pappalardo Redentore si gode l'amore dei suoi fedeli e abbraccia e bacia tutti: «Tanto il virus ha paura di me e non mi attacca».

M.A.

