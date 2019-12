Tra Afd e antisemitismo la prima volta di Merkel ad Auschwitz: vergogna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Angela Merkel non era mai stata ad Auschwitz. Ne ha varcato i cancelli ieri per la prima volta, giunta a metà della sua quarta legislatura in Germania. Un gesto che prima di lei, da cancellieri, fecero solo Helmut Schmidt e Helmut Kohl. «Provo una vergogna profonda», ha detto quando ha preso la parola, dopo aver visitato anche il campo di sterminio di Birkenau. E ha citato Primo Levi: «È accaduto, dunque può accadere di nuovo». Questa storia va raccontata, ha ripetuto più volte, «mai dimenticare». Soprattutto per la...