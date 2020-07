L'INCHIESTA

ROMA Spaccio, arresti illegittimi, torture, falsi verbali, estorsioni, festini a base di droga con prostitute e trans, permessi rilasciati agli spacciatori perché potessero aggirare le restrizioni del governo e comprare la merce a Milano durante il lockdown. Uno scenario da Bronx di Serpico - l'indagine nasce dalla denuncia di un altro carabiniere -, e invece era nella civile Piacenza che si consumava l'orrore: nella caserma Levante di via Caccialupo. Il gip Luca Milan ha firmato venti custodie cautelari, dieci a carico di carabinieri: cinque in carcere, uno ai domiciliari, tre obblighi di firma e un obbligo di dimora. L'obbligo di firma è stato disposto anche per un militare della Guardia di Finanza, che tra l'altro ha condotto l'inchiesta. «Non è stato semplice - scrive il giudice - rendersi conto, settimana dopo settimana, che dietro i volti sempre cordiali e sorridenti di presunti servitori dello Stato, potessero celarsi gli autori di reati gravissimi». Per la prima volta una caserma è finita sotto sequestro, insieme alla villa con piscina e ai 24 conti correnti dell'appuntato Giuseppe Montella, considerato il dominus del gruppo. «In quella caserma non c'è stato quasi nulla di lecito», ha commentato nel corso di una conferenza stampa il procuratore capo di Piacenza, Grazia Pradella. «Solo un militare non appare, allo stato, coinvolto, mentre tutti gli altri sono stati colpiti da provvedimenti cautelari». Tanto che il comando generale, per garantire il servizio sul territorio, ha inviato due stazioni mobili, con otto militari. Tutti i carabinieri coinvolti sono stati sospesi dal comando generale dell'Arma, anche nei casi in cui il provvedimento era facoltativo.

LE PROVE

L'inchiesta, partita pochi mesi fa, va indietro nel tempo e colloca nel 2017 l'inizio degli abusi. I militari, secondo le accuse, avrebbero eseguito arresti illegittimi, si sarebbero appropriati della droga dei pusher e li avrebbero picchiati e torturati quando non volevano collaborare. Le immagini delle telecamere nascoste, i file audio e le foto estratte dalla memoria del telefonino di Montella, che secondo i pm esercitava un potere, anche intimidatorio, sproporzionato rispetto al suo grado, sono le prove dei pestaggi compiuti nella caserma. I «gravi indizi» sussistono in particolare per la contestazione del reato di tortura sottolinea il gip.

I REATI

Lunghissimo l'elenco dei reati e dei capi di imputazione: dal traffico di droga all'estorsione e agli arresti illegali, alle lesioni subite dai pusher che si rifiutavano di collaborare e di aderire alla rete clandestina di spaccio di droga che vedeva come attori principali proprio i militari. E tutti quegli arresti, veri e falsi, sembravano essere stellette al merito. L'unico militare non coinvolto, intercettato, si sfogava con il padre, spiegando che tutti quei risultati nella lotta al crimine consentivano ai colleghi condotte inaccettabili. Parole che, secondo il gip mettono in luce il fatto che, «in presenza di risultati in termini di arresti eseguiti, gli ufficiali di grado superiore erano disposti a chiudere un occhio sulle intemperanze e sulle irregolarità compiute dai militari loro sottoposti».

LE REAZIONI

Il Comando generale ribadisce il «totale sostegno all'autorità giudiziaria». Sottolineando che i gravissimi episodi oggetto di indagine sono ulteriormente aggravati dall'incommensurabile discredito che gettano sull'impegno quotidianamente assicurato dai carabinieri al servizio dei cittadini e a tutela della legalità. «Procederemo con il massimo rigore», ha affermato al Tg1 in serata il comandante Giovanni Nistri. Mentre il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che ha chiesto accertamenti interni all'Arma, parla di «accuse gravissime rispetto a episodi inauditi e inqualificabili. Fatti inaccettabili - sottolinea - che rischiano di infangare l'immagine dell'Arma, che invece è composta da 110.000 uomini e donne che ogni giorno lavorano con altissimo senso delle Istituzioni al fianco dei cittadini».

Val. Err.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA