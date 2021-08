Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOVENEZIA Mancano i dettagli, ma la sostanza c'è già tutta. Così come l'obiettivo: l'estate 2022 sarà la prima con l'accesso a Venezia su prenotazione e attraverso i tornelli. Saranno esentati dalla prenotazione i lavoratori e gli studenti pendolari, così come i residenti e i clienti degli alberghi del centro storico. Ma per tutte le altre categorie, la passeggiata a Venezia sarà solo su prenotazione. È, in sostanza, la svolta...