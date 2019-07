Tornano dal lavoro in malga e finiscono fuori strada: morte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEBOLZANO L'auto che esce fuori strada e si ribalta più volte precipitando per 100 metri. Dentro la vettura quattro ragazze che stavano tornando dal lavoro in una malga in Alto Adige: due di loro, 17 e 19 anni, muoiono. È il bilancio di un tragico incidente in Val Ridanna. Le quattro ragazze tornavano a casa a bordo di un fuoristrada dopo una giornata di lavoro in una baita. Le vittime sono Miriam Volgger, 17 anni di Ridanna, e Irina Senn, 19 anni di Vipiteno. Sono invece rimaste ferite due amiche di 19 e 41 anni, che erano con loro...