Un segnale di ritorno alla normalità. «Domenica 16 maggio, Venezia rinnova lo sposalizio del mare con la Festa della Sensa», annuncia il sindaco Luigi Brugnaro. Un evento che, seppur in forma ridotta per garantire il rispetto delle normative anti Covid, quest'anno riunirà in laguna i sindaci degli altri sei capoluoghi di provincia veneti - Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza - in occasione dei 1600 anni della fondazione di...