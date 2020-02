LA GIORNATA

La stessa scena, ripetuta a Streatham, sud di Londra, e pochi minuti dopo a Gand, nord del Belgio: un uomo ha accoltellato dei passanti in una strada affollata e la polizia, per fermarlo, gli ha sparato. Solo che nella capitale britannica l'attentatore, che indossava una finta cintura esplosiva in quello che è stato definito un «episodio di matrice terroristica» e «legato all'islamismo», è stato ucciso da agenti in borghese intervenuti subito.

L'ALLERTA

Il Regno Unito, che nel 2017 ha avuto cinque attentati terroristici, di cui uno di estrema destra, ha poi vissuto un periodo di relativa calma fino al 29 novembre scorso, quando due giovani sono morti per mano di Usman Khan, condannato per terrorismo e uscito dal carcere grazie a uno sconto di pena. Nonostante questo, il livello di allerta terroristica rimane «sostanziale», due livelli al di sotto del gravissimo «critico». Secondo le prime ricostruzioni anche in questo caso, come nell'ultimo attentato, l'attentatore, Sudesh Amman, sarebbe stato «noto alle forze dell'ordine» e «sotto sorveglianza» da parte della polizia, come dimostra la rapidità di intervento in una zona tutt'altro che centrale di Londra. L'uomo era stato infatti rilasciato circa una settimana fa dopo aver scontato la metà della pena di tre anni per propaganda di materiale terroristico.

Tutto è iniziato poco prima delle due del pomeriggio sulla strada principale di Streatham, quartiere a sud del Tamigi, quando un uomo è entrato in un negozio, ha rubato un lungo coltello, un machete, e ha pugnalato una donna e un uomo, che sarebbe in pericolo di vita. Una seconda donna ha riportato leggere ferite dovute alle schegge seguite agli spari. Un passante ha lamentato i ritardi nei soccorsi e ha spiegato di essere dovuto rimanere 30 minuti accanto a uno dei feriti, tamponandogli il taglio con una coperta, prima che arrivasse un'ambulanza e la polizia ha infatti ringraziato i «numerosi membri del pubblico che hanno aiutato gli agenti e i paramedici dopo un incidente molto confuso e allarmante». Sarà l'antiterrorismo a occuparsi delle indagini, che per ora stanno portando sulla zona circostante, che resta sotto sigillo e con un aumento delle pattuglie della polizia.

IL PANICO

In Belgio invece la procura ha parlato di un incidente grave ma non ha subito etichettato l'attacco come terrorismo. E' intorno alle quattro di ieri pomeriggio sulla Bevrijdingsaan, strada affollata del centro, soprattutto di domenica, che una donna ha aggredito con un grosso coltello almeno due persone. E' stato il giornale locale Het Laatste Nieuws a dire per primo che l'aggressore che stava seminando il panico nel centro della cittadina fiamminga era una donna, «con la pelle scura». Chi si trovava nel vicino Koffeshop ha detto di avere sentito grida, di aver visto gente che correva, e una pattuglia della polizia rincorrere un individuo che ha rifiutato di lasciare l'arma. Gli agenti hanno allora sparato: la donna sarebbe stata ferita ad una mano e «neutralizzata». Almeno due le persone ferite, di cui una all'addome. Immediatamente ricoverate, nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita. Un'inchiesta è stata subito aperta, anche se la procura ha ripetuto di «non escludere nessuna pista», di non avere ancora chiare le cause dell'aggressione e di organizzare per oggi una conferenza stampa per fornire ulteriori informazioni. L'intero centro di Gand era ieri sera ancora blindato, con la Bevrijdingsaan completamente transennata e un massiccio dispositivo di forze dell'ordine presente sul posto. Allestite anche alcune tende per i primi soccorsi, cosa che potrebbe far pensare che i feriti potrebbero essere più numerosi.

L'INCHIESTA

Secondo fonti della stampa locale, un'inchiesta sarebbe stata aperta sull'aggressione e una seconda per stabilire in quali condizioni la polizia ha deciso di aprire il fuoco. Molte informazioni restavano tuttavia ancora confuse in serata, anche se è stata smentita la voce secondo la quale un secondo aggressore sarebbe stato ancora in fuga.

Cristina Marconi

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

