L'ALLARME

Voli da e per Pechino cancellati, quartieri isolati e scuole chiuse. La capitale della Cina si sta imponendo restrizioni sempre più rigide nel tentativo di scongiurare una seconda ondata di Covid-19, in quella che è una delle città più popolose e collegate del mondo. I positivi però aumentano: 31 quelli registrati ieri, 137 da quando, lo scorso fine settimana, è stato scoperto il focolaio del gigantesco mercato alimentare Xinfadi. Le autorità non hanno ancora imposto un lockdown totale, ma 27 quartieri sono stati dichiarati aree a rischio medio, per accedere alle quali è obbligatorio registrarsi e farsi misurare la temperatura. Mentre la zona attorno allo Xinfadi è stata bollata come a rischio elevato e i residenti (centinaia di migliaia) messi in quarantena.

TRASPORTI BLOCCATI

A chi vive nei distretti a rischio medio ed elevato è proibito uscire da Pechino. I collegamenti aerei soppressi ieri sono stati 1.255 (circa il 60% del totale, secondo i dati di Variflight). Situazione simile per il traffico ferroviario: il servizio non è stato sospeso ufficialmente, ma le persone vengono scoraggiate a viaggiare e viene garantito il rimborso dei biglietti. Le province che riportano casi (pochi finora) collegati al focolaio pechinese sono lo Hebei (adiacente la capitale), il Liaoning (nord-est), il Sichuan (sud-ovest) e lo Zhejiang (est). Pechino come Wuhan? A Pechino l'allerta è stata elevata al secondo livello più alto e sono stati effettuati 356.000 test in pochi giorni. Ieri le strade erano ancora aperte al traffico e le fabbriche continuavano a funzionare, ma per spostarsi da un quartiere all'altro era necessario mostrare il proprio codice sanitario sullo smartphone e sottoporsi a controllo della temperatura. Basteranno queste misure a impedire una nuova Wuhan? La risposta della capitale finora è stata diversa, ma i pechinesi temono che il cuore politico della Repubblica popolare possa presto sperimentare l'isolamento assoluto subìto dal 23 gennaio al 4 aprile scorso dalla metropoli del sud della Cina dalla quale partì l'epidemia divenuta in seguito pandemia.

In effetti, proprio come a Wuhan, anche a Pechino le autorità potrebbero essere state colte di sorpresa dal virus. Ieri il direttore del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie ha ammesso che probabilmente il morbo circolava allo Xinfadi già dal mese scorso. «Forse c'erano già molti asintomatici e malati lievi - ha dichiarato Gao Fu al quindicinale Caixin e questo spiegherebbe la gran quantità di virus presente nell'ambiente». «L'epidemia è ancora nella fase ascendente, con un elevato rischio di contagio che può rendere difficile controllarla», ha aggiunto Pang Xinghuo, vice direttore del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino.

PSICOSI SALMONE

L'evoluzione del contagio nei prossimi due-tre giorni sarà decisiva per chiarire se Pechino sarà riuscita ad arginarlo. Intanto è scoppiata la psicosi salmone. Nello Xinfadi tracce del virus sono state trovate sui taglieri per affettarlo. Ciò non implica che il pregiato pesce d'importazione sia responsabile dei nuovi casi, più probabilmente i padiglioni del mercato o le sue attrezzature sono stati contaminati da goccioline di saliva. Ciononostante nessuno più consuma il salmone, che in Cina arriva principalmente dalla Norvegia e dal Cile. E l'Unione europea potrebbe presto subire pesanti contraccolpi se la paura si allargasse ad altri prodotti che il Vecchio continente esporta massicciamente in Cina.

Michelangelo Cocco

