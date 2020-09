IL BLITZ

PARIGI Una terribile aria di déjà vu. È la stessa ora, qualche minuto dopo le undici e mezzo del mattino, le campanelle della scuola vicina hanno appena suonato la pausa pranzo, la stessa strada, piccola traversa del grande boulevard Richard Lenoir, la stessa palazzina bianca, moderna, anonima. Soltanto che sul muro grigio, adesso, c'è un murales che quel 7 gennaio 2015 non c'era: le facce sorridenti di quelli che furono ammazzati. Ieri è sembrato ricominciare tutto, anche se questa volta non è finita in strage. Cancellata in un attimo la paura del Covid, l'epidemia in crescita, le rianimazioni che si riempiono, la polemica sui bar che da lunedì a Parigi chiuderanno alle 22: tutto annullato dalle sirene, le grida, le transenne piazzate in un minuto, i gendarmi col fucile spianato. Il terrorismo, di nuovo, allo stesso posto, proprio mentre dall'altro capo della città, è in corso il processo per gli attacchi di cinque anni fa.

L'ARMA

Un ragazzo - si scoprirà poco dopo che ha compiuto 18 anni il 10 agosto, ed è un cittadino pakistano, Alì H. - tira fuori una mannaia da macellaio e colpisce l'uomo e la donna che si trovano sul marciapiede, proprio accanto al murales delle vittime del 2015. Sono scesi a fumare una sigaretta. Lavorano entrambi a Premières Lignes, società di produzione tv che si trova al secondo piano, la porta di fronte all'ex redazione di Charlie. Il ragazzo, giubbotto nero senza maniche, maglietta gialla fluo, tuta grigia comincia a colpirli all'impazzata. La donna cerca di ripararsi la testa, cade in terra, il volto è pieno di sangue. Una persona alla finestra vede tutto, chiama la polizia, ma intanto l'aggressore continua a colpire. Si accanisce sull'uomo, che, ferito, cerca di scappare, ma lui gli corre dietro, continua, lo lascia steso in terra ricoperto di sangue e scappa. Vicino c'è un altro uomo, forse un complice, anche se non entra in azione, scompare anche lui.

A Parigi l'allarme si diffonde in un attimo: c'è un attentato a Charlie. Perché a Parigi la rue Nicolas Appert resterà sempre quella di Charlie, anche se la redazione del settimanale si trova adesso in un luogo segreto, sorvegliato 24 ore su 24 dalla polizia. Scatta immediatamente l'emergenza: quartiere blindato, ragazzi nelle scuole del terzo, quarto e undicesimo arrondissement confinati. Chiudono le fermate della metropolitana, si sparge la voce che il o i terroristi sono in fuga, forse sono scesi nella metro. La caccia all'uomo dura poco. Finisce meno di un'ora dopo ai piedi della scalinata dell'Opera Bastille, dove viene fermato Ali H, ha la testa un po' sporca di sangue, nessun documento con sé, non oppone resistenza. Il coltello insanguinato viene ritrovato vicino all'ingresso della metro Richard Lenoir, è probabile che Alì abbia preso la linea 5 della metro per scendere due fermate dopo alla Bastille. Il secondo uomo, un 33enne, è fermato dieci minuti dopo, nella metro. In serata verranno poi fermati anche altri tre pakistani.

Rientra, invece, un'allerta per la presenza di un ordigno esplosivo. È la procura antiterrorismo che apre subito un'inchiesta per «tentativo di omicidio in relazione con un'azione terroristica». Difficile stabilire con precisione ieri sera il movente, anche se il luogo e il momento sembrano lasciare pochi dubbi e il ministro dell'Interno Darmanin ha parlato di «un atto di terrorismo islamico».

IL PROCESSO

Il 3 settembre si è aperto al Tribunale di Parigi il processo per le stragi del gennaio 2015. Nei giorni scorsi hanno testimoniato i sopravvissuti. Ieri, quando è arrivata la notizia dell'attacco, le udienze si sono interrotte per qualche minuto e i membri della redazione di Charlie sono andati via, scortati dalla polizia. L'uomo e la donna attaccati in rue Nicolas Appert sono stati ricoverati in condizioni gravi ma «non sono in pericolo di vita», come ha detto subito il premier Jean Castex, che ha attivato una cellula di crisi presso il ministero dell'Interno e si è recato sul posto. «È davanti al murales che scendiamo sempre a fumare», raccontava ieri un giornalista di Premières Lignes. I due feriti, un tecnico che si occupa di post produzione e un'assistente al montaggio, non c'erano ancora nel 2015, ma Paul Moreira, uno dei responsabili dell'agenzia, ricorda tutto, ed è convinto che chi ha colpito, sapeva quello che faceva: «Eravamo qui durante l'attacco a Charlie, siamo stati tra i primi a entrare in redazione, a soccorrere i superstiti. Adesso c'è il processo degli attentati e siamo nello stesso palazzo. In tanti credono che Charlie sia ancora qui».

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

