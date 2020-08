Mentre a Roma è ancora corsa al tampone fra decine e decine di ragazzi per i contagi di coronavirus legati a una festa in Costa Smeralda, scatta l'allarme anche ad altre latitudini per un nuovo cluster quasi fotocopia. Circa duecento persone, per lo più giovanissimi, dovranno sottoporsi a tampone tra Piacenza e Parma perché alla serata brasiliana di Ferragosto cui hanno partecipato in un locale piacentino si trovava anche una ragazza rientrata da Malta che, dopo due giorni scarsi, ha ricevuto l'esito del tampone che aveva effettuato come da prassi al rientro. Positiva lei, è partito il tracing dei contatti. La notizia del potenziale cluster emiliano ha seminato apprensione tra ragazzi e rispettive famiglie, genitori, zii, nonni, concentrati tra Fidenza e Salsomaggiore. È da questo bacino d'utenza che attinge un locale appena al di là del confine con la provincia piacentina, il Colle di Alseno, che la ventenne fidentina ha frequentato la notte tra il 14 e il 15 agosto. E prima della Asl, il locale stesso su Facebook aveva messo in allerta sul caso. La ragazza era tornata da una vacanza a Malta e si era regolarmente sottoposta al tampone previsto. La sera ha preso parte con fidanzato e amici alla serata brasiliana in programma nel locale. Poi la doccia fredda trascorso Ferragosto: domenica riceve l'esito del tampone dalla Ausl di Parma e risulta positiva al Sars-Cov2.

