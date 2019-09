Torna Cameron: «Il no deal? Pessima idea»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una redde rationem a mezzo stampa con i vecchi amici che nel 2016 lo tradirono, passando dall'altra parte della barricata nella battaglia del referendum sulla Brexit. David Cameron - che da premier quel referendum volle, salvo uscirne battuto e costretto ad abbandonare governo e politica - presenta un nuovo capitolo delle sue memorie regolando i conti in particolare con Johnson e Gove. Ad entrambi - oggi rispettivamente primo ministro e ministro addetto ai preparativi di un'ipotetica Brexit no deal - contesta in un'intervista al Times di...