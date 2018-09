CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORINO Una serata che doveva essere di festa si è trasformata in tragedia per un 29enne di origini boliviane, studente del Politecnico di Torino. Alvaro Gosswieler, questo il suo nome, è morto precipitando dalle scale mobili della metropolitana. Una volo di circa sette metri, che non gli ha lasciato scampo: ha battuto la testa ed è morto sul colpo.In città per completare gli studi in ingegneria civile, Alvaro stava andando a una festa in zona Lingotto con altri due amici. All'improvviso, senza un motivo apparente, si è seduto sulla guida...