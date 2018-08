«Torino-Lione, l'analisi costi-benefici è già scritta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Regione Piemonte realizzerà un'analisi costi-benefici sul sistema delle grandi opere, «perché quella governativa si annuncia già scritta, visto a quali amici del trasporto su gomma e delle autostrade è stata affidata». Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che aggiunge: «Nelle regioni del Nord Ovest le grandi opere europee sono reciprocamente correlate: o vanno avanti per tutti o si fermano per tutti». «Guarda caso per tutte le grandi opere che insistono in territori a guida leghista, o per le quali ci...