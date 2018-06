Torino, incidenti in piazza Chiesto il rinvio a giudizio per la sindaca Appendino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTORINO La sindaca Chiara Appendino deve andare a processo per i fatti accaduti il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino. È la richiesta presentata al gip dal pm Antonio Rinaudo che con il collega Vincenzo Pacileo coordina l'inchiesta sulla tragedia avvenuta quella sera. Con la prima cittadina devono essere processati, secondo l'accusa, anche gli altri 14 indagati, tra cui l'ex questore Angelo Sanna. Per tutti l'ipotesi di reato è di omicidio, lesioni e disastro colposi. Nella richiesta di processo si sostiene che i 15 indagati...