Torino, donna sequestrata per vendicarsi di una truffa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIALLOTORINO «Sembrava un film». Invece era tutto vero: un sequestro di persona in piena regola, con energumeni fasciati da giubbotti antiproiettile e vittime che implorano aiuto. È accaduto a Torino, in un centro storico che, per quanto non sia preso d'assalto dai turisti in questa vigilia di Ferragosto, conta comunque un discreto numero di passanti e di negozi aperti. Tre sconosciuti, poco dopo le 10, hanno caricato a forza una donna su un furgone Volkswagen, allo sbocco tra piazza Cln e piazza San Carlo, e si sono dati alla fuga. Ma...