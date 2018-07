Torino azzoppata dai contrasti nei 5S Milano polemica. Decisione il 10 luglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PARTITA A TREMESTRE Le carte sono sul tavolo, la partita a tre è cominciata. Al Coni ieri, oltre al dossier nordestino, sono arrivati con posta certificata, anche gli incartamenti di Milano e Torino, le altre due pretendenti in lizza per i Giochi invernali del 2026. A giorni si saprà chi avrà vinto. «Decisione il 10 luglio», ha confermato in serata Giovanni Malagò, numero 1 del Coni.Il dossier di Torino - la sindaca piemontese, Chiara Appendino, ha visto ieri la responsabile per le candidature italiane ai Giochi invernali del 2026, Diana...