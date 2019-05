Toninelli toglie la tassa sul Mose: «Solo un'ipotesi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA« Era una delle soluzioni allo studio, non la soluzione definitiva. Peraltro era prevista come facoltativa». Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture, dopo 24 ore di tempesta annuncia la cancellazione dell'ipotesi di una tassa di scopo per pagare la manutenzione del Mose.Ministro Toninelli, la tassa a carico dei turisti è stata stralciata dall'emendamento al decreto Sblocca cantieri?«Tranquillizzo Zaia e Brugnaro, la struttura per la gestione e la manutenzione del Mose negli anni a venire non graverà sulle tasche dei...