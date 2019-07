Toninelli: «Proficuo accordo M5s-Lega» Ma sulle infrastrutture è raffica di no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN COMMISSIONEVENEZIA Sulla carta la premessa del ministro Danilo Toninelli pareva benaugurante: «Posso dire con soddisfazione che per le materie del Mit si è trovata l'intesa con la mia collega degli Affari regionali e quindi un proficuo accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega». Un'esultanza che il titolare delle Infrastrutture, prima di leggere la relazione sull'andamento della trattativa sull'autonomia davanti alla commissione parlamentare per le Questioni regionali, ha ribadito anche al microfono in diretta web: «Un accordo completo»....