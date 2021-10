Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VERSO LE COMUNALIVENEZIA Solo tra l'Hellas e la Roma ha segnato 340 gol. Ma a Damiano Tommasi non è passata la voglia di fare centro, solo che adesso non punta più alla rete bensì alle urne: l'ex calciatore sarà il candidato sindaco di Verona. Nella sfida al centrodestra dell'uscente Federico Sboarina, e in attesa di capire le mosse della Lega anche rispetto alle ambizioni del fuoriuscito Flavio Tosi, il consigliere della Figc è...