LA TRATTATIVA

MILANO «La reazione della società alla problematica delle barriere Integautos è stata rigorosa, com'era giusto che fosse. Dal 2019 a gennaio 2020 i nostri tecnici sono intervenuti per mettere in sicurezza quelle barriere». Roberto Tomasi è fermo nella voce. «Parallelamente, a gennaio 2020 insieme al Mit abbiamo predisposto un piano di sostituzione di questa tipologia di barriere, che è in corso e si concluderà nel 2021. Nell'aprile successivo il nostro cda ha stanziato 170 milioni, tutti a carico dell'azienda, per finanziare l'operazione». L'ad di Autostrade non ci sta e respinge lo spettro di un intervento straordinario sul gruppo Atlantia dove comunque gli sviluppi giudiziari di ieri con gli arresti dell'ex ad Giovanni Castellucci e di tre ex manager, potrebbero rendere complicato il cammino per la cessione di Aspi. Dopo l'incubo-revoca, da ieri aleggia il fantasma del commissario. La politica soffia sul fuoco, i Cinquestelle avrebbero voluto un atto d'imperio per togliere la concessione al gruppo dopo il crollo del Morandi: non ci sono riusciti. Ma il commissario potrebbe concretizzarsi sulla scia dell'indagine della procura, in piedi da oltre un anno ma venuta a galla proprio nel momento più delicato. Sia chiaro, rientra nei poteri dei pm sollevare l'applicazione dell'art 231 che prevede «la responsabilità penale in capo alla società in conseguenza dei reati commessi da parte di persone che rivestono ruoli apicali».

Anche l'Anac ora potrebbe intervenire in funzione della concessione. In passato si sono verificati due casi analoghi: Italcementi in Sicilia e le imprese della piattaforma Expo a Milano. Dal Mit fanno capire che il commissariamento è una ipotesi infondata sia sotto il profilo giudiziario che politico, ma al Mise la pensano diversamente.

IL NODO-MANLEVA

Comunque è curioso che l'accelerazione avvenga a ridosso del termine del 30 novembre posto da Atlantia a Cdp per fare un'offerta vincolante sull'88% di Autostrade. Sarebbe il terzo tentativo che chiude con un insuccesso, dopo i due negoziati arenatisi sulla manleva. E proprio la richiesta di una garanzia più corposa sul contenzioso pregresso potrebbe adesso di nuovo rinviare l'esito di una partita che comunque Atlantia si vuol giocare a tutto campo, nel caso in cui con Cassa non dovesse andare, convocando entro il 15 gennaio l'assemblea per la scissione proporzionale di Autostrade, in esecuzione del famoso accordo con il governo del 14 luglio. Resta il fatto che Cdp ancora oggi non è nelle condizioni di fare un'offerta migliorativa rispetto alle due precedenti non vincolanti (8,5-9,5 miliardi per il 100%). Non può farla perché gli sviluppi del caso-Castellucci sono imprevedibili e perché governo e Art si rimbalzano il Pef con le nuove tariffe. Da Via Goito tra l'altro, trapela stupore per l'allungamento inspiegabile dei tempi. Atlantia ritiene «non conforme» la valutazione fatta finora da Cassa, anche perché il fondo Tci (10%) punta su un valore di 11-12 miliardi, mentre Blackstone e Macquarie, partners di Cdp nella cordata, sono molto prudenti rispetto sui valori dell'offerta .

Per il momento Aspi deve gestire la nuova bufera giudiziaria. «Abbiamo fatto controlli generali su tutta la nostra rete a partire dal 2019 - prosegue Tomasi - attraverso qualificate società di ingegneria esterna. Un ruolo rilevante è svolto anche da autorevoli facoltà di ingegneria italiane. Siamo in piena sintonia e trasparenti con il Mit e tutte le recenti linee guida sulla manutenzione che osserviamo scrupolosamente ne sono la riprova. Lo dico in modo molto netto: andranno fatti tutti gli approfondimenti necessari, ma nelle intercettazioni si leggono affermazioni, atteggiamenti e modalità di comportamento che sono deprecabili, come non abbiamo mai mancato di evidenziare. Questi atteggiamenti non appartengono più alla nostra azienda. Nel corso di questi due anni abbiamo completamente cambiato il management e rivoluzionato il nostro modo di lavorare e i valori a cui ci ispiriamo, avviando uno dei piani industriali più rilevanti del Paese» conclude Tomasi.

Rosario Dimito

Umberto Mancini

