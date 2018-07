«Togliete quel manifesto, è sessista» «Non offende, l'ha ideato una donna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAJESOLO (VENEZIA) Una spiaggia, il mare, una ragazza, un'auto. Dove la ragazza è inginocchiata di spalle, in costume da bagno, con in evidenza il suo lato B, e l'auto che sta facendo il rifornimento di energia elettrica. Nel mezzo lo slogan Ricarica il futuro, con a seguire una formula e il nome dell'azienda che produce le colonnine di ricarica per le auto elettriche, ovvero la Colosso Group di San Donà di Piave, nel veneziano. C'è tutto questo in quello che è diventato il manifesto pubblicitario della discordia e dello scontro...