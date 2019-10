«Togliere il voto agli anziani» Bufera sull'affondo di Grillo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROMA L'ultima (provocazione?) di Beppe Grillo arriva dal suo blog proprio mentre in Parlamento si discute di abbassare l'età dell'elettorato attivo e passivo e a palazzo Chigi si riaccende lo scontro sulle pensioni e quota 100. «Se togliessimo il diritto di voto agli anziani?» propone il fondatore del M5s che usa questa mossa per lanciare un dibattito per nulla peregrino: «Cosa dovrebbero fare le democrazie quando gli interessi degli anziani sembrano essere in contrasto con gli interessi delle giovani generazioni?».LE...