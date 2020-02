A mettere in guardia le toghe dall'eccessiva esposizione mediatica, anche sui social, è il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, che avverte una minaccia per l'indipendenza della magistratura. «La semplificazione della comunicazione anche per il ricorso a strumenti social - si legge nella relazione di Salvi - rischia di generare il sospetto che non sia ricercata la fiducia della pubblica opinione, ma il suo consenso. Sarebbe la fine dell'indipendenza del pubblico ministero». Salvi aggiunge: «Toni enfatici, tali da generare nell'opinione pubblica, attraverso il meccanismo semplificativo della comunicazione, la convinzione della definitività dell'accertamento, sono professionalmente inadeguati e lesivi dei diritti degli indagati». Il monito è chiaro: i luoghi nei quali un giudice si può esprimere pubblicamente devono essere altri. Serve «prudenza» e «sobrietà» nell'uso dei social da parte delle toghe, ha sostenuto nel suo intervento anche il vice presidente del Csm, David Ermini, chiedendo ai magistrati un comportamento «esemplare e irreprensibile» anche nella vita privata. Un appello che arriva dopo la bufera dell'inchiesta di Perugia, sul mercato delle toghe, che lo scorso anno ha travolto il Csm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA