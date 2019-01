Toghe contro il capo leghista: tribunali ingolfati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il tema dei migranti e dei diritti, già emerso in occasione dell'anno giudiziario in Cassazione, torna nelle relazioni in corte d'appello. Nessun riferimento diretto, ma le critiche dei togati alla linea Salvini sono alla fine espliciti. Duro il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo: il contrasto all'immigrazione clandestina è «sacrosanto», ma la politica è «al tempo stesso totalmente disinteressata al profilo umanitario: potrei dire che la pietà, declinata nel suo senso laico, è morta». Parole che vanno al di là dei dati...