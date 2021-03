L'INCHIESTA

Amministrazione giudiziaria per la ditta Cubi srl, azienda di Sommacampagna leader nel settore della progettazione, riparazione e manutenzione di linee elettriche, il cui titolare, Luca Cubi, è finito nell'inchiesta sulle famiglie di ndrangheta Versace- Napoli- Albanese- Gerace, radicatesi da anni nel Veronese. A disporla è stato il Tribunale di Venezia, su richiesta della Procura distrettuale antimafia: si tratta del primo provvedimento del genere che riguarda un'impresa operante in Veneto ritenuta contigua alla criminalità organizzata. Grazie all'amministratore nominato dal Tribunale l'azienda, che conta su commesse per circa 90 milioni di euro in Italia e all'estero, potrà continuare ad operare assicurando che i proventi non finiscano nelle mani sbagliate.

A far finire nei guai Luca Cubi sono stati i rapporti intrattenuti con i fratelli Diego, Giuseppe e Francesco Versace, accusati di essere affiliati alla ndrangheta: dalle indagini svolte nel corso dell'operazione Taurus è emerso che si erano stabiliti stretti legami di tipo commerciale con Luca Corbi e che nell'azienda veronese venivano impiegate molte persone indicate dagli inquirenti come vicine al clan. La contiguità con l'ambiente criminale aveva portato la Prefettura di Verona, nel dicembre del 2020, ad emettere un'interdittiva antimafia nei confronti dell'azienda; provvedimento che ora è venuto meno, garantendo la piena operatività, come ha sottolineato ieri in una nota la stessa società.

L'udienza preliminare a carico della famiglia Versace ed altri presunti affiliati alla ndrangheta calabrese, accusati tra l'altro di associazione per delinquere di stampo mafioso, si è aperta lunedì scorso a Venezia: tra gli imputati figura anche Cubi. (gla)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA