Rilanciare dislocando. Sarà questa la strategia delle Pro loco nell'organizzare sagre e manifestazioni per i prossimi mesi. Dopo la conferma giunta ieri con l'approvazione della nuova ordinanza regionale a firma Zaia che dal 19 giugno conferma il via libera, ora è necessario attivarsi e fare i conti con i dettami imposti dagli strascichi dell'allerta sanitaria. Ne parla il presidente regionale del comitato Unpli Veneto e del comitato trevigiano, Giovanni Follador.

Che aria si respira dopo la conferma della ripresa dalla settimana prossima?

«Cerchiamo di infondere positività e di incentivare l'avvio delle sagre. Sarei però un bugiardo se dicessi che non c'è preoccupazione nel settore. Negli ultimi anni siamo riusciti a far avere a tutti i gruppi organizzatori di eventi una copertura assicurativa sulla responsabilità civile, ma i timori non mancano. Per la responsabilità stessa che l'organizzazione richiede, dalle norme da rispettare all'importanza di mantenere lo spirito delle sagre senza snaturarlo».

È pensabile una sagra, simbolo per antonomasia dell'aggregazione, con le misure di sicurezza?

«In questi mesi si era proposto di allestirle con sole consumazioni per asporto, ma avrebbe significato perdere la loro stessa natura. Il via libera è una conferma importante dopo lunghe incertezze perché ci permette di cominciare a pensare in concreto. Tuttavia una riorganizzazione profonda».

Quale volto avranno le sagre?

«Il loro aspetto non sarà quello tradizionale. Fermo restando il fatto che molte manifestazioni rischiano comunque di essere annullate. Quelle che vorranno aprire dovranno attenersi alle regole appena dettate dalla Regione, che saranno valide fino al 10 luglio. Cartelli informativi, disinfettanti sempre a disposizione, mascherine e distanze di un metro per i non conviventi saranno obbligatori. Vi è poi una lunga serie di norme facoltative, dalla misurazione della temperatura all'uso dei divisori fino agli ingressi contingentati e, per pranzi e cene, le regole valide per il settore ristorativo. Dobbiamo pensare a ingressi a numero chiuso e favorire le prenotazioni per assicurare il rispetto dei distanziamenti».

Insomma, ci sarà un modo nuovo di considerare un classico dell'estate.

«Dobbiamo metterci in un'ottica di evento diffuso: non più manifestazioni concentrate in un solo luogo, ma eventi a tema e sparsi sul territorio che coinvolgano anche il comparto turistico, con alberghi, ristoranti, locali per un rilancio comune. Accadrà nei 29 Comuni delle colline del prosecco dove si sta allestendo il recupero della Primavera del prosecco».

Quali saranno le prossime mosse?

«Martedì incontreremo l'assessore regionale al turismo Caner che illustrerà le nuove disposizioni e il piano da poco approvato. Non mancheremo di proporre degli stimoli».

