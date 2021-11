Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA REAZIONEROMA L'offerta amichevole e non vincolante di Kkr sul 100% di Tim al prezzo di 0,50 euro per ordinarie e risparmio, come era prevedibile, ha fatto volare il titolo in piazza Affari, dove l'euforia è stata drogata anche dall'aspettativa di incursioni da parte di Cvc e Advent che stanno studiando il dossier. Ma esaurita la sorpresa per il blitz di Kkr rispetto alle indiscrezioni, ora l'attenzione è puntata sul prossimo cda...