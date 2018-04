Tim, il primo scontro con Elliott si chiude con un plebiscito per il ceo Amos Genish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEAMILANO Con un plebiscito sul ceo Amos Genish, si è conclusa dopo sei ore l'assemblea di Tim svoltasi ieri, primo atto della saga che contrappone Vivendi ed Elliott per il controllo dell'ex monopolista: il manager ha catalizzato il 97,86% dei consensi, nonché il pieno supporto dei due contendenti e dei fondi internazionali che ne apprezzano i risultati in Brasile. Fuori dall'assise sono rimasti gli echi del caso Bollorè in Francia di cui ha accennato solo Franco Lombardi di Asati. Genish a questo punto resterà capo azienda fino...